Morto Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7

Cronaca
Il meteorologo si è spento a Firenze, città in cui era nato, a poche ore dalla sua ultima apparizione in video. Per anni è stato figura di riferimento delle previsioni su La7, "apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori", come ricorda la stessa emittente

È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo di La7. Si è spento a Firenze, città in cui era nato, a poche ore dalla sua ultima apparizione in video. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, "apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori", come ricorda la stessa emittente, sottolineando che "in un'epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi".

L'ingresso nel Servizio meteorologico e la lunga militanza televisiva

Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 Sottocorona era entrato come ufficiale nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Fino al 1986 era stato addetto dell’Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro nazionale di meteorologia. Realizzò in quegli anni la rubrica delle previsioni del tempo per la trasmissione 'Unomattina' per poi passare a Telemontecarlo, occupandosi sempre delle previsioni nel programma 'Tappeto volante'. Tra il 1996 e il 1998 fu autore di una rubrica di divulgazione meteorologica per 'Geo & Geo' su RaiTre. Tornò a Telemontecarlo nel 1999 come conduttore de 'La posta del meteo' e di 'Sotto questo sole'. 'Collaborò poi con La7 sin dal 2002, divenendo uno dei volti noti della rete con le sue rubriche dedicate al meteo nei vari programmi della rete, distinguendosi per il suo stile pacato e l'interazione con il pubblico, che poteva inviare le proprie foto al conduttore che le selezionava e mandava in onda.  "Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona", ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana.

