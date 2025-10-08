Carlo Verdone per i suoi 75 anni sarà sindaco di Roma per un giorno

Durante l’evento “Repubblica Insieme - Roma, la fabbrica del cinema”, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che Carlo Verdone sarà “sindaco per un giorno” in occasione dei suoi 75 anni. Una tradizione che ricorda l’omaggio ad Alberto Sordi negli anni ’90. Gualtieri ha anche svelato che il cinema Rialto tornerà ad aprire entro il 2027, gestito da Cinema per Roma, nell’ambito del rilancio delle sale storiche della Capitale

Un compleanno speciale per Carlo Verdone, che il prossimo novembre compirà 75 anni. Per celebrarlo, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che l’attore e regista romano sarà “sindaco di Roma per un giorno”, raccogliendo simbolicamente il testimone da Alberto Sordi, che ebbe lo stesso titolo onorifico negli anni ’90 durante l’amministrazione Rutelli.

L’annuncio è arrivato all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, durante l’incontro “Repubblica Insieme - Roma, la fabbrica del cinema”. Gualtieri ha parlato di “un piccolo passo avanti per il campo largo”, ma soprattutto di un gesto di riconoscimento verso “una delle voci più autentiche e amate della romanità e del cinema italiano”.