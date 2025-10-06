Carlo Verdone, laurea ad honorem in Medicina all'Università di Bari

L’attore e regista romano è stato insignito della laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bari, conferitagli nel maestoso scenario del Teatro Petruzzelli nel capoluogo della Puglia. A consegnare il prestigioso titolo è stato il neo rettore dell’Università in questione, Roberto Bellotti, che ha sottolineato come Verdone sia stato premiato per “l’approccio compassionevole e clinico alla medicina” e per il contributo che ha offerto alla diffusione della cultura della prevenzione

L’attore, comico, regista e sceneggiatore romano è stato insignito di questo riconoscimento speciale conferitogli nel maestoso scenario del Teatro Petruzzelli, nel capoluogo della Puglia. A consegnare il prestigioso titolo è stato il neo rettore dell’Università di Bari, Roberto Bellotti, che ha sottolineato come Verdone sia stato premiato per “l’approccio compassionevole e clinico alla medicina” e per il contributo che, grazie alla sua popolarità e alla sua capacità comunicativa, ha offerto alla diffusione della cultura della prevenzione.



L’attore e regista di Roma è stato protagonista della cerimonia inaugurale del 127esimo congresso nazionale della Società italiana di chirurgia (Sic), che si svolge nel capoluogo pugliese fino all’8 ottobre 2025.

L’evento, aperto dal presidente della Sic Massimo Carlini e dai presidenti del congresso Mario Testini e Michele Simone, ha reso omaggio a un artista che, pur non essendo medico, ha saputo rappresentare in modo profondo e umano il mondo della salute e della cura.

Per questi motivi Carlo Verdone si è visto assegnare la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia conferita dall’Università degli Studi di Bari.

Il conferimento della laurea ad honorem si è tenuto il 5 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso il Teatro Petruzzelli della città pugliese.