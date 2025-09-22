Vita da Carlo, la data di uscita della stagione finale della serie tv

L'ultimo capitolo, che mescola ironia e malinconia, arriva dal 28 novembre in esclusiva su Paramount+ (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick). La stagione finale sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Il viaggio di Carlo Verdone nel suo autoritratto più intimo e ironico sta per arrivare al capolinea. Paramount+ ha annunciato che la stagione finale di Vita da Carlo sarà disponibile in esclusiva dal 28 novembre. L’uscita sarà anticipata dalla presentazione ufficiale alla prossima Festa del Cinema di Roma, dove verrà mostrata anche la key art della serie. Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la serie nasce da un’idea di Verdone insieme a Nicola Guaglianone e Menotti, con una scrittura firmata da Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. A dividere la regia con Verdone c’è ancora una volta Valerio Vestoso.

Il ritorno di Carlo dopo Sanremo La trama riprende dopo l’episodio che ha segnato la terza stagione: una gaffe durante il Festival di Sanremo, che lo ha trasformato in una delle vittime illustri della cancel culture. Stanco della gogna mediatica, Carlo ha scelto l’esilio a Nizza, dove ha potuto riflettere e dedicare finalmente tempo a sé stesso. Ma il richiamo del cinema è troppo forte. Quando il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia lo contatta per offrirgli una cattedra di regia, Carlo accetta. Non per riabilitarsi agli occhi del pubblico, ma per tentare un’ultima sfida: trasmettere la sua esperienza ai giovani e aiutarli a trovare la propria voce. Approfondimento Scuola di seduzione, Karla Sofía Gascón nel nuovo film di Verdone

Una sfida generazionale L’arrivo in aula non sarà semplice. I sei studenti del Centro Sperimentale, ventenni cresciuti in un’epoca dominata dal politicamente corretto e dalla comunicazione digitale, faticano a comprendere la visione di Carlo, così radicata nel passato. La distanza linguistica e culturale tra maestro e allievi si fa sentire, ma Verdone non si arrende: guiderà i ragazzi nella realizzazione di un film collettivo sul tema della solitudine, provando che il cinema è ancora un terreno dove si può dialogare oltre le differenze generazionali. Approfondimento Viaggi di nozze, il film di Carlo Verdone compie 30 anni

Tra famiglia, amici e imprevisti Naturalmente, non mancano le sottotrame familiari e gli amici di sempre che rendono la vita del protagonista un continuo groviglio di imprevisti. Chicco e Maddalena alle prese con il matrimonio e la genitorialità, Annamaria e Sandra con le pene d’amore, Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una sorpresa inattesa: tutti finiscono per bussare ancora una volta alla porta di Carlo, l’unico a cui si rivolgono nei momenti difficili.