Scuola di seduzione, Karla Sofía Gascón nel nuovo film di Verdone

L'attrice spagnola, dopo le forti polemiche legate a vecchi tweet, torna sul set, questa volta a Roma diretta da Carlo Verdone. Il regista: “Aver messo insieme attori di talento, fra cui Karla, è gratificante: un’opportunità per dimostrare che ho ancora qualcosa da dire”
“Sono molto felice di far parte del film di Carlo e di lavorare in Italia. Sono a Roma da qualche giorno e sto vivendo un’esperienza meravigliosa, in un ruolo che è nuovo per me”, ha dichiarato Karla Sofía Gascón, l’attrice spagnola protagonista discussa del film Emilia Perez, ora impegnata a Roma sul set di Scuola di seduzione, il nuovo lavoro di Carlo Verdone. Dopo cinque anni dedicati alla serie Vita da Carlo, il regista romano torna alla macchina da presa dopo 5 anni (per un film) con una commedia brillante, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis e distribuita su Paramount+ il prossimo anno. Accanto a Gascon, nel cast ci saranno anche Vittoria Puccini e Lino Guanciale.
Una commedia di sentimenti e intelligenza artificiale
“Alcuni cercano l'amore, altri provano a salvarlo e altri ancora non riescono a smettere di interrogarsi sul passato”. Così recita la sinossi ufficiale di Scuola di seduzione, che racconta le vicende di sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità emotive.
In un mondo in cui innamorarsi, tradire, fare pace e lasciarsi può avvenire persino tramite l’intelligenza artificiale, i protagonisti si rivolgono a un love coach per trovare una direzione nelle proprie vite.
Verdone: “È come debuttare di nuovo”
“Tornare a girare un film dopo aver dedicato cinque anni a una serie TV è come debuttare di nuovo”, ha spiegato Verdone. “Sei colmo dell'attesa e dell'emozione di un nuovo inizio: ti chiedi se la tua visione prenderà forma, se gli attori troveranno una guida nella tua regia, se la tua concentrazione saprà dare il tono a tutta la troupe”.
Il regista sottolinea anche l’importanza del cast scelto: “Aver messo insieme attori di talento, seri e affidabili, fra cui Karla Sofía Gascón, è gratificante: un’opportunità per dimostrare a me stesso e al pubblico che ho ancora qualcosa da dire”.
