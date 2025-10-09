Francia, Macron nominerà nuovo premier. Le Pen: "Basta farse"

Il premier dimissionario non è riuscito a mettere insieme una squadra di governo provvisorio. "Le ho provate tutte, la mia missione è finita. Ma un cammino è ancora possibile", dice ipotizzando un governo tecnico "all'italiana" che traghetti il Paese fino alle presidenziali 2027

Entro venerdì 11 ottobre il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro: Sébastien Lecornu ha gettato la spugna. Dopo due giorni di consultazioni al fotofinish, il premier dimissionario ha fatto un passo indietro: "Le ho provate tutte. Considero che la mia missione sia finita", ha detto dopo non essere riuscito a mettere in piedi una squadra di governo. L’Eliseo si concede quindi altro tempo per uscire dall'impasse politica. "Un cammino è ancora possibile", ha detto ottimista Lecornu, ipotizzando una sorta un esecutivo “tecnico” all’italiana, con un premier super partes: “Si serve una squadra che decida di rimboccarsi le maniche e risolva i problemi del Paese", fino al voto presidenziale del 2027. La destra del Rassemblement National e la sinistra della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon chiedono di tornare alle urne. Marine Le Pen: "Adesso basta con queste farse".