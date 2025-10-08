Mondo
In Francia oltre un universitario su due è costretto a saltare i pasti
Un nuovo sondaggio di Ifop, realizzato per l’associazione Cop1, mostra una normalizzazione della precarietà studentesca nel Paese. Più di un universitario su due salta i pasti per mancanza di denaro e uno su cinque si avvale degli aiuti alimentari. Cop1 lancia l’allarme
