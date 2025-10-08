Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi presidi pro Gaza in Italia

Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta ItaliaCronaca
"L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. Previsti presidi e cortei in tutte le principali città, da Roma a Bergamo, da Tranto a Gorizia
Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. Intanto, la Freedom Flotilla Coalition (Ffc), partita nei giorni scorsi alla volta di Gaza, è stata abbordata in acque internazionali da Israele (LE NEWS IN DIRETTA). L’episodio arriva a una settimana dall’abbordaggio, sempre da parte dell’esercito israeliano, della Global Sumud Flotilla, avvenuto lo scorso 1 ottobre.
Manifestazioni in tutta Italia, da Roma a Bergamo
E l'Italia oggi torna a protestare, tra presidi e manifestazioni di solidarietà verso la Freedom Flotilla e la popolazione di Gaza. A Roma è previsto - dalle 18.30 - un corteo da Colosseo a Piramide, con il percorso che si snoda in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo e piazzale Ostiense. Attese circa tremila persone. A Napoli appuntamento in piazza Municipio dalle 18.00, mentre a Bergamo, alla stessa ora, la manifestazione sarà a Porta Nuova. A Ferrara appuntamento alle 15.30 nei giardini Cavour. A Taranto, invece, il presidio di solidarietà è previsto alle 17.30 in piazza della Vittoria. A Salerno l’appuntamento è alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione centrale. Stesso orario anche a Varese, dove si terrà un presidio in piazza Montegrappa, e a Reggio Emilia, dove gli “equipaggi di terra” si incontreranno in piazza Prampolini. A Modena il ritrovo è fissato alle 18.00 in piazza Matteotti, mentre a Parma la manifestazione è alle 16.00 in piazza Garibaldi. A Bologna l’appuntamento è alle 18.00 in piazza Maggiore, e a Gorizia è previsto un presidio alle 16.30 in via d’Alviano.
