Sharm el Sheikh: chi c’è al tavolo nel negoziato per Gaza?

Ore decisive in Egitto, dove si tenta di chiudere un accordo di pace tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra. Il piano in 20 punti messo a punto da Donald Trump prevede la fine del conflitto, il rilascio degli ostaggi e la nascita di un governo tecnocratico nella Striscia. Steven Witkoff e Jared Kushner guidano la mediazione americana, affiancati da Qatar e Turchia. Ma l’intesa resta fragile e ogni passo è sotto osservazione internazionale. L’ombra di un nuovo fallimento aleggia sul Mar Rosso