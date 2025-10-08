Esplora tutte le offerte Sky
Sharm el Sheikh: chi c’è al tavolo nel negoziato per Gaza?

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Ore decisive in Egitto, dove si tenta di chiudere un accordo di pace tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra. Il piano in 20 punti messo a punto da Donald Trump prevede la fine del conflitto, il rilascio degli ostaggi e la nascita di un governo tecnocratico nella Striscia. Steven Witkoff e Jared Kushner guidano la mediazione americana, affiancati da Qatar e Turchia. Ma l’intesa resta fragile e ogni passo è sotto osservazione internazionale. L’ombra di un nuovo fallimento aleggia sul Mar Rosso

