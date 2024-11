Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Prima per aver sostenuto pubblicamente il neo eletto presidente americano durante la sua campagna elettorale, poi a causa dell’abbandono della piattaforma X da parte di numerose celebrità: Elon Musk rimane al centro delle cronache, questa volta per aver assunto un ruolo di prestigio proprio all’interno del panorama politico americano. Intanto, secondo il Times of Israel, Donald Trump avrebbe nominato l’inviato speciale per il Medio Oriente.

Ha preso il via la 29esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima. La Cop29 si tiene in un contesto di assenze importanti, come quelle di Biden e Macron, e sotto l’ombra dell'incerta posizione futura degli Stati Uniti sugli accordi climatici.

Mentre Spagna e Sicilia contano i danni causati da maltempo e inondazioni, il clima continua a stupire, con una nevicata storica verificatasi martedì 12 novembre nel deserto di Al Jawf. La forte nevicata, innescata da pioggia e grandine, ha colto di sorpresa la popolazione, dove per la prima volta la neve è caduta sulle montagne solitamente secche e aride.

ll frontman dei Maneskin Damiano David, che ha recentemente intrapreso la carriera solista, ha firmato una collezione in edizione limitata con un noto brand di moda. Una capsule collection di capi genderless, che rifiutano il conformismo, cancellano le etichette, e celebrano la libertà d'espressione.

E mentre nei giorni scorsi a Londra veniva presentato il Calendario Pirelli 2025, con una star della musica pop a far da capofila delle celebrità protagoniste degli iconici scatti, una band italiana ha calcato il palcoscenico dell’X Factor Arena durante il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle (LO SPECIALE).

Da non perdere, magari gustando una buona pizza surgelata: consultare la classifica di Gambero Rosso che ha messo in fila le migliori pizze pronte del supermercato.



