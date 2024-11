Maltempo Sicilia, Catanese: fiumi esondati e auto trascinate in mare

A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi: sotto un violento temporale, le macchine sono state trascinate dalla furia dell'acqua. Non risultano persone disperse, mentre sono oltre trenta le richieste di soccorso. Ad Altarello, altra frazione di Riposto, un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione. Dalle 8 di oggi gli interventi per il maltempo dei pompieri del Comando di Catania in tutta la provincia sono stati oltre sessanta

Il maltempo continua a colpire la Sicilia. Una della zone maggiormente interessate dai temporali è la provincia di Catania. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi: sotto una pioggia battente, gli automezzi sono stati trascinati dalla furia dell'acqua. Per il momento non risultano persone disperse, mentre sono oltre trenta le richieste di soccorso. Dalle 8 di oggi gli interventi per il maltempo dei pompieri del Comando di Catania in tutta la provincia sono stati oltre sessanta: tredici interventi riguardano il soccorso a persone, danni, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli ( LE PREVISIONI METEO ).

La situazione nel Catanese

Nelle ultime ore il maltempo in Sicilia si sta concentrando nel Catanese. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, alcune auto senza passeggeri a bordo sono finite in mare, trascinate dall'acqua. La zona è interessata da un violento nubifragio. Sui social sono stati postati alcuni filmati in cui si vedono le vetture trascinate in mare. Al momento non risultano dispersi. I Vigili del fuoco, inoltre, stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, altra frazione di Riposto, dove un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione: all'interno c’erano quattro persone, due delle quali disabili. Anche ad Aci Sant'Antonio pompieri in azione: hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro e alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Ad Acireale, poi, una persona è stata soccorsa in un'abitazione allagata in via Rocco Chinnici.