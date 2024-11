Meteo, dalla prossima settimana in arrivo pioggia, vento e neve

In particolare, secondo gli esperti, è da martedì 12 novembre che il quadro del tempo dovrebbe cambiare in maniera evidente rispetto a quanto successo di recente. Infatti, dopo un fine settimana con temperature miti e con cieli anche piuttosto soleggiati, è atteso un brusco calo delle temperature

Pioggia, vento, neve in colline e un diffuso calo termico. Queste le condizioni del meteo sull'Italia secondo quanto si aspettano gli esperti a partire dalla prossima settimana e in particolare da martedì 12 novembre, quando il quadro del tempo dovrebbe cambiare in maniera evidente rispetto a quanto successo di recente. Infatti, dopo un fine settimana con temperature miti e con cieli anche piuttosto soleggiati, con massime fino a 25 gradi in Sardegna e Sicilia, 23 gradi a Reggio Calabria e Taranto, 21 gradi a Roma e Napoli, sono attesi i primi segnali di una svolta. In particolare nella Pianua Padana, dove sono previste nebbie notturne e piogge mentre condizioni di maltempo sono attese anche in Sardegna e Sicilia e localmente lungo la costa tirrenica.