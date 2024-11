Riscaldamento, quando si possono accendere i termosifoni? Date e orari

Introduzione

È iniziata la stagione dell’accensione dei termosifoni nelle case degli italiani. Il ricorso al riscaldamento domestico è soggetto a un decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, a cui i Comuni possono eventualmente derogare se ci sono i presupposti che giustificano tale cambiamento. La temperatura stabilita è di 19 gradi, con una possibile tolleranza di 2 gradi.

Il Paese è diviso in 6 zone che hanno date di accensione che variano dal 15 ottobre al 1° dicembre, mentre lo spegnimento è previsto tra il 15 marzo e il 15 aprile. Attenzione alle multe: in caso di trasgressione sono possibili ammende da un minimo di 500 euro a un massimo di 3 mila euro, come previsto dalla direttiva dell’Unione europea di riferimento. Sono possibili però anche multe condominiali o degli enti locali, in aggiunta.