È accusato di avere puntato un coltello al collo di una commessa di un esercizio pubblico di Perugia facendosi consegnare 2.250 euro e poi, cingendola alla vita, di averla costretta a subire un bacio sul collo. Per questo a un 33enne di origini campane sono stati contestati i reati di rapina aggravata e violenza sessuale in un'indagine dei carabinieri che gli hanno notificato una ordinanza di custodia in carcere presso la casa circondariale di Poggioreale dove era già detenuto. I fatti risalgono al 18 gennaio.