Maltempo in Sicilia, allagamenti da Siracusa a Torre Archirafi

L’ondata di maltempo si è concentrata soprattutto a Siracusa e in provincia, dove le squadre di volontariato e i tecnici hanno continuato a operare anche dopo la fine delle piogge per la verifica dei danni. In quell’area è stato attivato il Centro operativo comunale, mentre in città, nel quartiere Borgata, circa una decina di persone sono state evacuate dalle proprie case.

Le immagini catturate in città mostrano auto in panne sulle strade, trasformate in corsi d’acqua, e gli operatori di soccorso in azione per soccorrere i conducenti. Sarebbero circa una decina i mezzi di trasporto coinvolti in disagi simili nel capoluogo.