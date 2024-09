Damiano David, fuori il brano solista Silverlines: testo e significato

Damiano David è tornato. Questa volta, senza i Maneskin.

Venerdì 27 settembre è uscito l'attesissimo esordio da solista, Silverlines, in collaborazione con Labirinth (al secolo Timothy Lee McKenzie, musicista e produttore britannico).

Nato dalla volontà di raccontare al pubblico il suo lato più intimo, Silverlines è accompagnato da un video che somiglia a un cortometraggio. Al centro della narrazione, la consapevolezza che non serve fare la guerra, quando la pace ti appartiene.

Il testo

I feel sorrow no more

The calm after the storm

And peace belongs to me

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

A smile, I welcome you

A darkness, I’ve long forgotten you, yeah

And peace belongs to me

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

Looks at those light rays, no dark days anymore

Looking alive, ain’t no zombies anymore

Don’t need no battles, ain’t trying to start no war

‘Cause peace belongs to me

La traduzione

Non provo più dolore

La calma dopo la tempesta

E la pace mi appartiene

Finché le mie lacrime non finiscono

E le nuvole non cadono dal cielo

E tutte le mie paure, spariscono

E vedo linee d’argento

Un sorriso, ti do il benvenuto

L’oscurità, da tempo ti ho dimenticata, sì

E la pace mi appartiene

Finché le mie lacrime non finiscono

E le nuvole non cadono dal cielo

E tutte le mie paure, spariscono

E vedo linee d’argento

Guarda quei raggi di luce, non ci sono più giorni bui

Sembriamo vivi, non ci sono più zombie

Non mi servono battaglie, non provo a cominciare la guerra

Perché la pace mi appartiene