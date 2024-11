Il Guardian contro Musk, lascia la piattaforma X

Il quotidiano britannico non pubblicherà più sul social network X: in una nota, la testata ha sottolineato "i contenuti spesso inquietanti promossi o trovati sulla piattaforma". "Crediamo che i vantaggi della nostra presenza su X siano ora superati dagli svantaggi e che le risorse potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere il nostro giornalismo altrove", spiega il Guardian

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde

La dichiarazione del Guardian

Come riportato sul sito, il Guardian ha voluto indirizzare un messaggio ai prorpi lettori. "Volevamo far sapere ai lettori che non pubblicheremo più su nessun account editoriale ufficiale del Guardian sul sito di social media X (ex Twitter). Pensiamo che i vantaggi di essere su X siano ora superati dagli aspetti negativi e che le risorse potrebbero essere meglio utilizzate per promuovere il nostro giornalismo altrove.

Stavamo prendendo in considerazione la cosa da un po' di tempo, dati i contenuti spesso inquietanti promossi o trovati sulla piattaforma, tra cui teorie cospirative di estrema destra e razzismo. La campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti è servita solo a sottolineare ciò che abbiamo considerato per molto tempo: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico.

Gli utenti X potranno comunque condividere i nostri articoli e, data la natura del servizio di cronaca in tempo reale, continueremo occasionalmente a incorporare contenuti di X nelle pagine dei nostri articoli.

I nostri giornalisti potranno continuare a utilizzare il sito per raccogliere notizie, così come fanno con altri social network con cui non siamo ufficialmente coinvolti.

I social media possono essere uno strumento importante per le organizzazioni giornalistiche e aiutarci a raggiungere nuovi pubblici, ma, a questo punto, X gioca un ruolo ridotto nella promozione del nostro lavoro. Il nostro giornalismo è disponibile e aperto a tutti sul nostro sito Web e preferiremmo che le persone venissero su theguardian.com e sostenessero il nostro lavoro lì.

Fortunatamente, possiamo farlo perché il nostro modello di business non si basa su contenuti virali adattati ai capricci degli algoritmi dei giganti dei social media, ma siamo finanziati direttamente dai nostri lettori".