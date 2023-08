Il 15 agosto molti punti vendita della grande distribuzione resteranno in funzione, fra cui quelli di Esselunga, Carrefour, Lidl ed Eurospin. Tuttavia è sempre consigliabile telefonare al singolo negozio o verificare sul sito ufficiale, in quanto gli orari potrebbero variare da quelli tradizionali. Per chi vuole fare shopping aprono le porte diversi outlet in tutta Italia