Ferragosto 2023 a Roma: gli eventi in programma

Da non perdere le proiezioni sotto le stelle: appuntamento alle ore 21.15 all’Arena Garbatella per “Emily”, film biografico sulla vita della poeta e scrittrice Emily Brontë. Con la brillante Emma Mackey si tratta del film d'esordio alla regia dell’anglo-australiana Frances O’Connor.

Turisti e non possono visitare i Musei Vaticani, il Colosseo, il Foro Romano – Palatino, il Museo delle illusioni. Ma anche lo stadio di Domiziano, la Galleria Colonna, la Galleria Spada e la Galleria Borghese.

Saranno diversi gli eventi in programma a Roma per il Ferragosto 2023. Dagli eventi culturali alle sagre di paese, alle serate danzanti. Ecco alcuni eventi da non perdere nella Capitale. ( PREVISIONI METEO - DOVE ANDARE A FERRAGOSTO )

Ticket to Paradise

In Largo Alessandrina Ravizza, lungo via di Monte Verde, alle 21.30 verrà proiettato “Ticket to Paradise”, commedia romantica del 2022 (George Clooney al fianco di Julia Roberts).

Serate danzanti

Vigilia di Ferragosto, lunedì 14 agosto, dedicata alla musica: si comincia alle 21 con le “HoStress” che porteranno sul palco i brani più famosi del rock e del pop internazionale; alle 22.30 “Bluesman latino”, l’incontro tra blues italiano e soul latino. Il 15 agosto, alle 21, Laura Kibel con “Va’ dove ti porta il piede”. Alle 22.30 “Outdoor dance floor”, di Daria Greco e Salvo Lombardo.

Pocessione a mare

A Fiumicino la tradizionale Processione a mare. In programma anche concerti e cabaret: ogni sera alle 21.30 su via Torre Clementina, lungo il porto canale. Il più atteso è lo spettacolo di Max Giusti: "A tutto Max", previsto per la serata di lunedì 14 agosto.

Esibizioni nelle piazze

Ad Anzio spettacoli e musica per tutti i gusti. Lunedì 14 agosto il palco di Piazza Garibaldi ospiterà le performance di 10 talenti artisti locali. A cavallo tra 14 e 15 agosto, alle 23.30, sul porto di Anzio è previsto lo spettacolare show pirotecnico.