Ferragosto 2023 in Sicilia: gli eventi in programma

Saranno diversi gli eventi in programma in Sicilia per il Ferragosto 2023. Dagli eventi culturali alle sagre di paese, alle serate danzanti

Saranno diversi gli eventi in programma in Sicilia per il Ferragosto 2023. Dagli eventi culturali alle sagre di paese, alle serate danzanti. Ecco alcuni eventi da non perdere nella regione. (PREVISIONI METEO - DOVE ANDARE A FERRAGOSTO - FERRAGOSTO A ROMA - FERRAGOSTO IN TOSCANA - FERRAGOSTO A MILANO - FERRAGOSTO IN CAMPANIA)

Eventi

Siti culturali

Musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura della Regione Siciliana resteranno aperti lunedì 14 e martedì 15 agosto. Lo ha deciso l'assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura.

L'Etna e le arti visive

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo in occasione della Vigilia di Ferragosto di livello semplice, adatto alle famiglie. Guidati da Rosario Calcagno, Geologo, guida ambientale Federescursionismo, ed esperto di cinema e musica, ci si può immergere nel paesaggio nudo caratterizzato da lave, deserto e piantine varie.

Visita al Palazzo Fiorini

Si va alla scoperta dell'antica storia della famiglia e ad ammirare i bellissimi affreschi e l'arredamento originale delle stanze. L'appuntamento è per domenica 13 agosto 2023 in via San Carlo 11, ad Acireale, alle 18.