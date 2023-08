Ferragosto 2023 in Toscana: gli eventi in programma

Cronaca

Cosa dobbiamo aspettarci per martedì 15 agosto? Nel corso della giornata, dicono gli esperti, il caldo si farà sentire in particolare sulle due isole maggiori e al Nord, con temperature che supereranno i 34-36°C durante le ore pomeridiane. Ma il bel tempo dovrebbe riguardare tutta l’Italia. Sul nostro Paese, infatti, è in arrivo una massa d’aria molto calda di matrice subtropicale che durerà anche oltre il giorno di festa