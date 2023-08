Ferragosto 2023 in Campania: gli eventi in programma

Cultura, arte ma anche enogastronomia e feste uniche: ci sono eventi per tutti i gusti. Ecco le iniziative da non perdere

Sono tanti e tutti da non perdere gli eventi organizzati in Campania per l'estate 2023 e per celebrare il giorno di Ferragosto. Cultura, arte ma anche enogastronomia e feste uniche, ecco le iniziative da non perdere

La festa dell'acqua

A Campagna (Salerno), dal 16 luglio al 16 agosto, si tiene la Festa dell'acqua con la “Chiena di mezzanotte” del 16 agosto. L'evento si svolgerà tra le strade allagate dalle secchiate d'acqua della città. In programma passeggiate o lanci di acqua ed eventi tra visite guidate al paese e alle valli vicine.

Amalfi Summer Fest 2023

Da fine giugno fino al mese di settembre si terrà “Amalfi Summer Fest 2023”, il programma di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale. Sul palco grandi nomi della musica tra cui Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band e poi Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra Panzillo e tanti altri.

Sentieri del gusto a Pimonte

Dall'11 al 15 agosto a Pimonte si tiene Sentieri del gusto, la fiera enologica Taurasi, la più importante manifestazione della Campania dedicata al mondo del vino e ai suoi segreti. Cinque giorni da non perdere per gli amanti del vino nella splendida cornice dell'Irpinia.

Festival di teatro antico sull’Acropoli dell’Antica Elea-Velia

Fino al 27 settembre, ad Ascea (Salerno), si svolge il VeliaTeatro Festival, una rassegna dedicata all’espressione tragica e comica del teatro antico che riporta questa arte nel luogo che ha visto nascere il pensiero classico

Gli eventi a Sorrento

Fino il 27 settembre a Piano di Sorrento si svolge la rassegna “Davanti al golfo di Surriento…”. Un'iniziativa che vede molti eventi culturali e artistici, spettacoli di musica, teatro e danza ma anche cinema, letteratura, concerti, cabaret.

Orizzonti d’Estate a Pozzuoli

Nella Villa Avellino a Pozzuoli fino al 3 settembre si tengono gli eventi organizzati nell'abito di Orizzonti d'estate, una rassegna che raccoglie spettacoli e concerti da non perdere.

Cinema sotto le stelle a Pozzuoli

Per gli amanti del cinema da non perdere, fino al 10 settembre, la rassegna Rione Terra 2023 a spasso nel cinema. L'iniziativa si svolge al Rione Terra a Pozzuoli con un ricco programma per il cinema sotto le stelle, con ingresso a 3,50 euro.

Aperto il Palazzo delle Arti di Napoli

Il Palazzo della Arti di Napoli resta aperto per la giornata di Ferragosto dalle 9.30 alle 14.00. Aperto tutti i sabati e le domeniche del mese dalle 9:30 alle 19:30. Mostre in corso: Dalla Miraglia al Vesuvio – Nicola Rivelli (visitabile fino al 31 agosto); Amazing Naples – Christophe Mourey (visitabile fino al 31 agosto).