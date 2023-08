Ferragosto 2023 a Milano: gli eventi in programma

Saranno diversi gli eventi in programma a Milano per il Ferragosto 2023. Dagli eventi culturali alle sagre di paese, alle serate danzanti. Ecco alcuni eventi da non perdere nel capoluogo lombardo. (PREVISIONI METEO - DOVE ANDARE A FERRAGOSTO - FERRAGOSTO A ROMA - EVENTI IN TOSCANA)

Al Museo

Il 14 e 15 agosto, come confermato dal ministero della Cultura, tutti i musei e i luoghi della cultura statali resteranno aperti. Un’apertura eccezionale, visto che per molti musei il lunedì o il martedì sono i consueti giorni di chiusura.

Eventi danzanti

Al Castello Sforzesco sta andando in scena il ricco calendario di Milano è Viva e anche la sera del 15 agosto non sarà da meno. Alle 21 andrà in scena Rock Circus di Paride Orfei e Sandro Ravagnani, la storia del rock attraverso cover e inediti live.