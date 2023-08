5/11 ©Ansa

In provincia di Messina, in Sicilia, c'è la Corsa delle Botti, una staffetta particolare in cui il testimone è rappresentato appunto da una botte di legno, gara che rappresenta l'ultima e più importante prova del Torneo delle Contrade in cui i vari rioni di Rometta (ME) si scontrano in giochi di piazza e prove speciali. E c'è anche la Vara dell’Assunta, una solenne processione molto sentita dalla popolazione messinese