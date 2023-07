Estate 2023, 8 giochi da tavolo e da viaggio per bambini

3/8

Insetti e altri artropodi. Costruisci in 3D Laura Pablo Fabbri, 2022 Lo sapevi che ci sono libellule in grado di attraversare gli oceani in volo? E che esistono ragni che nuotano sott'acqua con uno scafandro fatto di tela e centopiedi che mangiano... i pipistrelli? Gli insetti e gli altri artropodi non finiscono mai di stupirci! Scopri tante curiosità e segreti in questo libro splendidamente illustrato. Infine costruisci i modellini e osserva queste affascinanti creature in movimento! Da 6 anni