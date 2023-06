Numero antiviolenza, sono in media 150 al giorno le chiamate al 1522

1/10 ©Ansa

Sono in media 150 al giorno le chiamate e i messaggi via chat al 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking promosso nel 2006 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, gestito dal 2020 da Differenza Donna, associazione con sede operativa in un appartamento di Roma confiscato alla criminalità

Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne: le misure