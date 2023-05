Latina, caso 16enne violentata: sospettato aveva già aggredito 3 donne

L'uomo nel corso degli ultimi 10 anni è stato chiamato a rispondere di una serie di furti in abitazione, di ricettazione, di una rapina a un anziano da cui è stato poi assolto per insufficienza di prove e di maltrattamenti nei confronti di tre donne, tutte sue ex compagne

I precedenti

Secondo quanto ricostruisce il quotidiano, l'uomo nel corso degli anni è stato chiamato a rispondere di una serie di furti in abitazione, di ricettazione, di una rapina a un anziano da cui è stato poi assolto per insufficienza di prove e di maltrattamenti nei confronti di tre donne, tutte sue ex compagne. Quest'ultime hanno riferito agli inquirenti degli scatti d'ira dell'uomo, delle botte, degli insulti e a quanto pare in un caso anche degli abusi sessuali subiti. Il 31enne di origini romene era anche stato colpito da un mandato di cattura europeo per reati compiuti in Romania. Dopo aver scontato la pena nel suo Paese il 31enne era tornato alle porte del capoluogo pontino.