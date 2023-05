Latina, 16enne rapita e violentata in una minicar da uno sconosciuto

Una ragazza di 16 anni è stata rapita e violentata da uno sconosciuto all’interno della minicar del suo fidanzato. Il fatto è avvenuto a Latina Scalo il 3 maggio. La coppia era appartata in uno dei distretti industriali abbandonati nella zona ed è stata costretta alla fuga dall’arrivo di un uomo con cattive intenzioni. Secondo la ricostruzione effettuata dal Messaggero, si tratterebbe di una persona senza fissa dimora della quale non è nota la nazionalità. Dopo essere scappati, i giovani hanno raggiunto la minicar con la quale erano arrivati e si sono rifugiati al suo interno. Lo sconosciuto li ha però raggiunti, ha aperto la portiera e ha tirato fuori il ragazzo. Quest’ultimo ha provato a ribellarsi, ma è stato messo fuori combattimento da un pugno che gli ha fatto perdere coscienza. Quando ha ripreso i sensi ha notato subito l’assenza della minicar e ha telefonato alla polizia per dare l’allarme.

Il ritrovamento della ragazza

Nel frattempo il rapitore ha guidato la minicar percorrendo delle stradine secondarie, fino a quando non si è fermato in un rifugio per violentare la ragazza. Nella mattina di giovedì 4 maggio, la giovane è stata rintracciata mentre vagava per una strada di campagna sotto shock, zoppicante e sporca di fango. È stata subito portata all’ospedale Santa Maria Gorgetti per degli accertamenti. La polizia sta tutt’ora portando avanti delle indagini nei luoghi in cui di solito si rifugiano i senza fissa dimora, ma per il momento l’uomo che ha abusato della 16enne non è ancora stato rintracciato.