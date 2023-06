1/6 ©Ansa

Applicazione del braccialetto elettronico automatica; una distanza minima di 500 metri in caso di divieto ad avvicinarsi alla vittima; 30 giorni di tempo, sia per le richieste di misure cautelari dei Pm sia per la loro applicazione da parte dei Gip. E ancora: un pool di magistrati dedicato alla materia e processi più veloci. Sono solo alcune delle misure del disegno di legge che arriva oggi all'esame del Consiglio dei ministri - convocato dalle 18 - per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, ddl in Cdm: i giudici avranno tempi più stringenti