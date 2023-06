Applicazione del braccialetto elettronico di default salvo diversa valutazione del giudice e previo consenso dell'indagato; distanza minima dalla vittima di 500 metri; termini stringenti sia per la valutazione del rischio e l'eventuale richiesta di applicazione delle misure cautelari da parte del pm e sia il per giudice nell'emanazione della decisione delle misure cautelari. Sono alcune delle misure che verranno discusse mercoledì nel Consiglio dei ministri contro la violenza sulle donne e quella domestica.

Procedimenti veloci

Saranno anche introdotti criteri di assegnazione dei procedimenti in modo da favorire una specializzazione dei magistrati. Inoltre, i reati verranno inseriti nell'elenco di quelli considerati prioritari per la trattazione dei processi.

Arresto in flagranza (anche attraverso video)

Il disegno di legge rafforza diverse misure in materia di violenza di genere e violenza domestica. Come preannunciato dalla ministra Eugenia Roccella, il governo interverrà con una ulteriore stretta sulle misure cautelari e di prevenzione. Innanzitutto, l'articolo 9 relativo all'arresto in flagranza prevede che anche i video o le foto possano essere utilizzati come prova per far scattare l'arresto in flagranza differita. E ancora, tra le novità, si prevede un iter "preferenziale" e più veloce per le misure cautelari, procedimenti per i quali viene disposta la "priorità", disponendo che i pm decidano "con urgenza". Inoltre se il soggetto sottoposto alla misura di distanziamento viola l'ordine di mantenimento della distanza, è prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni ed è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.