Sono stati 6mila gli iscritti al percorso della mezza maratona agonistica, mentre per i due tracciati non competitivi, 5 e 10 chilometri, sono state 55mila le persone che si sono presentate a ritirare il pettorale. In prima fila alla partenza della Half Marathon, in piazza Castello, anche la vincitrice dell'edizione 2022 Giovanna Epis e l'ex maratoneta Gelindo Bordin che ha portato il suo in bocca al lupo agli atleti