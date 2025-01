Caos treni, Salvini contrattacca. È polemica con le opposizioni

Ieri nuova giornata di disagi per la circolazione ferroviaria, tra guasti e ritardi. Fs dopo "l'ennesimo incidente anomalo" annuncia un esposto alle autorità competenti. Il ministro dei Trasporti non è andato in Parlamento a riferire sui disservizi ma si è detto “pronto a farlo" e intanto sui social passa al contrattacco. Si scontano i "danni del malgoverno di sinistra", dice. Matteo Renzi gli risponde dandogli del "buffone" e chiedendone "le dimissioni". La Lega parla di “sciacallaggio"

Ieri si è verificata l'ennesima giornata di disagi per i treni , tra guasti e ritardi. Un caos che ha scatenato una polemica anche politica sul fronte del trasporto ferroviario. Con Fs che dopo "l'ennesimo incidente anomalo" annuncia un esposto alle autorità competenti, e i partiti che si sono scontrati ulteriormente sul tema. Al centro della polemica il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che non è andato in Parlamento a riferire sui disservizi - "ma sono pronto a farlo", ha affermato, e intanto sui social passa al contrattacco. Sui treni si scontano i "danni del malgoverno di sinistra", dice, ingaggiando un duello a distanza con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Il quale a sua volta gli risponde dandogli del "buffone" e chiedendone "le dimissioni". E intanto la Lega parla di “sciacallaggio".

Cosa è successo ieri

La giornata per molti viaggiatori e pendolari è iniziata come era finita martedì sera, cioè alle prese con i disagi. Di prima mattina un inconveniente tecnico ha causato per un'ora e mezzo un rallentamento sull'Alta velocità Roma-Firenze, nei pressi di Arezzo, con ritardi superiori anche ai 60 minuti, tra l'altro in contemporanea ad un altro episodio simile avvenuto sulla linea convenzionale della stessa direttrice, sempre in territorio aretino, questo risolto solo nel primo pomeriggio. Ma altri guasti si sono registrati in mattinata nel nodo di Verona e sulla Bari-Pescara e poi ancora lungo le linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino e sulla Roma-Formia (questi ultimi fino al pomeriggio).

L’esposto di Fs

Di fronte "a un elenco di circostanze altamente sospette", come spiega Fs, il gruppo ha deciso di presentare un esposto denuncia alla Digos della questura di Roma, che invierà una informativa ai pm. "Gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (quelli più complicati per la circolazione, ndr), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo" dice Fs. Che a stretto giro incassa subito il plauso dei gruppi della Lega di Camera e Senato. "Bene l'iniziativa del gruppo", dalla sinistra c'è il "consueto e indegno sciacallaggio" scrivono. Per il Mit l'esposto è "un fatto preoccupante".