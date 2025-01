Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 gennaio: la rassegna stampa

Oggi in edicola, i principali quotidiani si concentrano sulla tregua a Gaza, con dettagli sugli sviluppi del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, la liberazione di ostaggi e le reazioni internazionali. Altri temi in primo piano riguardano i disagi nei trasporti, con il caos dei treni e i sospetti di sabotaggio, e le discussioni politiche interne, in particolare sul conflitto nel centrodestra riguardo al terzo mandato di Zaia