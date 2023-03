Ciclismo, Milano-Sanremo a Van der Poel: Ganna e Van Aert sul podio

L'olandese sferra l'attacco decisivo sul Poggio e tiene a distanza gli inseguitori in discesa. A 15 secondi dal vincitore, l'azzurro si aggiudica lo sprint a ranghi ridotti per la seconda piazza. Fuori dal podio il grande favorito della vigilia Pogacar

L'affondo decisivo sul Poggio

A fare la differenza sull'ultima rampa della Classicissima di primavera, invece, stavolta è stato l'olandese, figlio e nipote d'arte, che consegna ai Paesi Bassi il quarto trionfo nella storia sul rettilineo di viaRoma. Uno scatto dirompente, quello di Van der Poel, che ha colto di sorpresa anche lo sloveno, che aveva messo al lavora la sua UAE Emirates in vista dell'attacco conclusivo. Importante la prova di Pippo Ganna, alla prima vera dimostrazione di forza in una Classica, con un piazzamento che certifica le sue velleità da uomo per le corse di un giorno e non più solo da specialista delle crono.

Le parole dell'olandese: "Felicissimo per come ho vinto"

"La Sanremo è una delle gare che ogni ciclista vuol vincere, è speciale e sono felicissimo anche per il modo in cui ho vinto", ha commentato Van der Poel a caldo, subito dopo aver tagliato il traguardo. "Alla Tirreno-Adriatico non mi sono nascosto, semplicemente non ero al livello che desideravo. Ma sapevo che dovevo parteciparvi per essere al meglio. L'attacco a Pogacar? Avrei voluto partire un po' prima, ma non ho trovato gli spazi. Poi sono stato fortunato a trovare un piccolo buco e sono felice di averlo fatto".