Ciclismo, il calendario con tutte le gare della primavera 2023

Col mese di marzo entra nel vivo la stagione 2023 di ciclismo. In calendario alcuni tra gli appuntamenti che hanno fatto la storia di questo sport nel nostro Paese e nel resto d'Europa. Domenica 5 e lunedì 6 hanno preso il via due corse a tappe di una settimana di grandissimo prestigio, la Parigi-Nizza, con al via i due grandi rivali dell'ultimo Tour de France, il vincitore Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar e la Tirreno-Adriatico, dove è attesa una nuova puntata del duello Van Aert e van der Poel.

Sabato 18 marzo è la volta della Milano-Sanremo

Mercoledì 15 marzo è in programma la corsa più antica del mondo, la Milano-Torino: quella di quest'anno sarà la 104esima edizione e avrà un arrivo ottimale per i velocisti. Sabato 18 marzo si correrà la prima classica monumento della stagione: la Milano-Sanremo. Nell'ultima settimana il calendario presenterà altre interessanti corse a tappe e le prime gare sul pavè del Belgio in vista dei grandi appuntamenti in terra fiamminga che sono in programma, come da tradizione, nel mese di aprile.

Il calendario degli appuntamenti di marzo

Di seguito il calendario con le corse in programma nel mese di marzo, con accanto i canali dove saranno trasmesse. La Rai trasmetterà in streaming su Raisport, mentre Eurosport utilizzerà i servizi Eurosport Player e Discovery +.

5-12 marzo, Parigi-Nizza: Rai ed Eurosport

5 marzo, Gp Monseré: Eurosport

6-12 marzo, Tirreno Adriatico: Rai ed Eurosport

12 marzo, Albert Achterhes Profronde van Drenthe: Eurosport

15 marzo, Milano-Torino: Rai ed Eurosport

15 marzo, Danilith Nokere Koerse: Eurosport

16 marzo, Gp de Denain Porte du Hainaut: Eurosport

17 marzo, Bredene Koksijde Classic: Eurosport

18 marzo, Milano Sanremo: Rai e Eurosport

18 marzo, Classic Loire Atlantique: Eurosport

19 marzo, Cholet - Pays de la Loire: Eurosport

19 marzo, Per Sempre Alfredo: Rai

20 - 26 marzo, Volta Ciclista a Catalunya: Eurosport

21 - 25 marzo, Settimana Internazionale Coppi e Bartali: Rai

22 marzo, Classic Brugge-De Panne: Eurosport

24 marzo, E3 Saxo Bank Classic: Eurosport

26 marzo, Gent - Wevelgem: Eurosport

26 marzo, Gp Industria e Artigianato Larciano: Rai

26 marzo, La Roue Tourangelle Centre Val de Loire: Eurosport

29 marzo, Dwars door Vlaanderen: Eurosport