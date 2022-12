Addio a Vittorio Adorni, ex ciclista campione del mondo. FOTO

5/11 ©LaPresse

Negli anni successivi ottiene molti piazzamenti di prestigio, conclude fra i primi dieci almeno un'edizione di tutte le classiche monumento, salendo sul podio una volta alla Milano-Sanremo e tre volte alla Liegi-Bastogne-Liegi. In totale in carriera ha vinto 60 corse professionistiche e vestito complessivamente per 19 giorni la maglia rosa di leader del Giro