Giro d'Italia 2023, tutte le tappe dell'edizione 106 con arrivo a Roma

Tre cronometro e sette arrivi in salita per la corsa rosa in partenza dall'Abruzzo. Cairo celebra l'arrivo nella Capitale: "Spero diventi un appuntamento fisso come Parigi per il Tour"

Tre cronometro, sette arrivi in salita, otto tappe per velocisti, uno sconfinamento in Svizzera, con la Cima Coppa posta sul Passo del Gran San Bernardo, a quota 2.469 metri). È questa l'analisi plastica della 106esima edizione del Giro d'Italia, che si correrà dal 6 al 28 maggio 2023 con partenza dalla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi e arrivo a Roma ai Fori Imperiali dopo 3.448,6 chilometri e 51.300 metri di dislivello. Due i giorni di riposo previsti lunedì 15 e lunedì 22 maggio.

Cairo: "Roma come Parigi per il Tour de France"

"L'arrivo a Roma per il Giro d'Italia è come quello di Parigi per il Tour de France, è la conclusione naturale. Sarei più che felice di arrivare a Roma più volte e non solo quest'anno", ha commentato Urbano Cairo, presidente di RCS Mediagroup. "Mi hanno promesso che quest'anno sarà tutto perfetto", ha aggiunto, ricordando come nel 2018 la tappa romana fu neutralizzata per salvaguardare la sicurezza dei ciclisti, costretti a destreggiarsi tra buche e sanpietrini.

L'elenco completo delle tappe



- Prima tappa, sabato 6 maggio: Costa dei Trabocchi ITT; Fossacesia Marina - Ortona, 18.4 km





- Seconda tappa, domenica 7 maggio: Teramo - San Salvo, 204 km



- Terza tappa, lunedì 8 maggio: Vasto - Meli, 210 km



- Quarta tappa, martedì 9 maggio: Venosa - Lago Laceno, 184 km



- Quinta tappa, mercoledì 10 maggio: Altripalda - Salerno, 172 km



- Sesta tappa, giovedì 11 maggio: Napoli - Napoli, 156 km



- Settima tappa, venerdì 12 maggio: Capua - Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore), 218 km



- Ottava tappa, sabato 13 maggio: Terni - Fossombrone, 207 km



- Nona tappa, domenica 14 maggio: Savignano sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) ITT, 33.6 km



- Decima tappa, martedì 16 maggio: Scandiano - Viareggio, 190 km



- 11esima tappa, mercoledì 17 maggio: Camaiore - Tortona, 218 km



- 12esima tappa, giovedì 18 maggio: Bra - Rivoli, 179 km



- 13esima tappa, venerdì 19 maggio: Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana, 208 km



- 14esima tappa, sabato 20 maggio: Sierre - Cassano Magnago, 194 km



- 15esima tappa, domenica 21 maggio: Seregno - Bergamo, 191 km



- 16esima tappa, martedì 23 maggio: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 198 km



- 17esima tappa, mercoledì 24 maggio: Pergine Valsugana - Caorle, 192 km



- 18esima tappa, giovedì 25 maggio: Oderzo - Val di Zoldo, 160 km



- 19esima tappa, venerdì 26 maggio: Longarone - Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo), 182 km



- 20esima tappa, sabato 27 maggio: Tarvisio - Monte Lussari ITT, 18.6 km



- 21esima tappa, domenica 28 maggio: Roma - Roma, 115 km