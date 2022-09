Ciclismo, Evenepoel vince il Mondiale 2022

Impresa del belga, che ha vinto per distacco la gara in linea Elite dei Mondiali di ciclismo su strada a Wollongong, in Australia

Trionfo di portata storica per il belga Remco Evenepoel andato a cogliere, dopo una fuga solitaria iniziata a 25 chilometri dal traguardo, la maglia iridata della prova in linea di ciclismo. Il 22enne fiammingo ha dominato la prova di 266,9 chilometri svoltasi a Wollongong in Australia. All'89/a edizione della prova in linea del Mondiale per professionisti hanno preso il via 169 corridori di 50 Nazioni.