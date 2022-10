Tour de France 2023, presentato a Parigi il nuovo percorso

Si partirà il primo luglio da Bilbao, in Spagna, per terminare poi il 23 sugli Champs-Élysées. In totale verranno percorsi 3.404 km percorsi in 21 tappe. Tra le curiosità, la presenza di 30 gran premi della montagna, sette in più rispetto all’edizione 2022, e quella di quattro arrivi in vetta, uno in meno rispetto a quanto accaduto l’anno scorso

Numerose montagne, meno chilometri a cronometro, il ritorno del Puy de Dome, il più alto vulcano spento dell'Auvergne. E poi, ancora, le Alpi oltre ai Vosgi, fattori che potranno dimostrarsi decisivi per le sorti della Grande Boucle. Questi gli ingredienti principali del Tour de France 2023, edizione numero 110, il cui percorso è stato svelato proprio oggi a Parigi . L’inizio ufficiale della corsa ciclistica è fissato per il primo luglio da Bilbao, in Spagna, mentre l’atto conclusivo andrà in scena il 23 dello stesso mese sugli Champs-Élysées, nella capitale francese, per un totale di 3.404 km percorsi.

Le curiosità dell’edizione 2023

Tra le curiosità da segnalare per l’edizione 2023, la presenza di 30 gran premi della montagna, addirittura sette in più rispetto alla corsa dell’anno scorso. Saranno quattro gli arrivi in vetta, uno in meno rispetto all’edizione 2022 ma uno in più rispetto a quella 2021. Sarà solo una la frazione a cronometro, in programma in quota, su terreno scosceso, sulle Alpi, in occasione della sedicesima tappa tra Passy e Combloux. I corridori dovranno in particolare scalare la famosa collina Domancy.

Il dettaglio delle tappe

Entrando nel dettaglio del percorso, delle 21 tappe previste, 8 saranno pianeggianti, 4 collinari, 8 di montagna con 4 arrivi in quota (Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier e Saint-Gervais Mont-Blanc) e una tappa di montagna pura. Sono previsti due giorni di riposo, in calendario per lunedì 10 e 17 luglio.