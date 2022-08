3/10 ©Getty

Secondo gli esperti, in quest’ottica, sulle Alpi le temperature stanno crescendo ad una velocità doppia rispetto alla media globale. E l'atmosfera, al di sopra dei 3.500 metri di quota, risulta in totale disequilibrio, tanto che, a fine luglio, lo zero termico è stato rilevato sulle Alpi svizzere a 5.184 metri