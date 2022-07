Marmolada, ghiacciaio sparirà entro 30 anni a causa del caldo

8/10

Distacchi enormi come quello del 3 luglio qui non si erano mai visti. "Ma sono la conseguenza dei cambiamenti climatici, non c'entrano i 10 gradi di oggi. Questo era un fenomeno che si preparava da tempo, dovuto al susseguirsi di estati sempre più calde anche a quote elevate”, dice l’esperto. “Purtroppo i crolli di seracchi simili sono fenomeni destinati ad essere più frequenti nei prossimi anni. Non è il caldo di un giorno o di un mese che da solo li può provocare"