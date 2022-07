Tragedia sulla Marmolada, i momenti del distacco del seracco. VIDEO

Le immagini, della durata di pochi secondi, mostrano gli attimi in cui avviene il crollo del seracco sulle Dolomiti che ha causato morti, feriti e u dispersi. Uno dei soccorritori ha detto di non aver “mai visto una cosa del genere. È stato come un cedimento strutturale"

Un video di pochi secondi mostra gli attimi in cui avviene il distacco del seracco sulla Marmolada che ha causato, secondo un bilancio parziale, sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi (LE FOTO). Uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti ha detto di non aver “mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale" (IL CORDOGLIO DEL MONDO POLITICO - I PARERI DEGLI ESPERTI).