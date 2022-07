Tragedia sulla Marmolada: il cordoglio del mondo politico

La tragedia sulla Marmolada ( LE FOTO ), dove il crollo di un enorme seracco ha causato vittime, feriti e dispersi (il bilancio è ancora provvisorio), sta suscitando molte reazioni di cordoglio, anche dal mondo politico. Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un post su Twitter ha scritto: “Morti, feriti, dispersi. Sulla Marmolada si stacca un enorme seracco di ghiaccio, e la valanga che ne consegue travolge qualsiasi cosa. Una tragedia immane. Cordoglio alle famiglie delle vittime, vicinanza ai territori coinvolti. Un plauso ai soccorritori per loro prezioso operato”. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha invece detto: "Sono addolorato per la tragedia che si è verificata oggi sulla Marmolada. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime di questo tragico evento. Ringrazio il Soccorso Alpino, le unità cinofile e tutti gli operatori presenti sul posto impegnati nella ricerca dei dispersi".

Salvini: una preghiera e un abbraccio a chi scava

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha affidato a un post su Twitter il suo messaggio di cordoglio: "Una preghiera e un abbraccio a chi sta scavando nel ghiaccio per salvare vite”, ha scritto. Invece il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, ha detto: "Seguiamo con sgomento le notizie che arrivano dalla Marmolada. La Liguria è vicina alle comunità coinvolte: una preghiera per le vittime e per i feriti e grazie al Soccorso Alpino, alle unità cinofile e a tutti i soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta per salvare più vite possibile".

Zaia: Veneto in campo con tutte le forze

"Quanto è successo oggi sulla Marmolada è una tragedia che ci tocca tutti e che ci colpisce profondamente”, ha affermato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. "La macchina della Regione Veneto è intervenuta con tutti i mezzi, gli operatori e i volontari possibili per portare in salvo i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati e presi in carico dalle nostre strutture ospedaliere. Continuo a seguire gli sviluppi di un incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere. Siamo vicini ai famigliari delle vittime di questa terribile domenica sulla Regina delle Dolomiti”.