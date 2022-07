Dolomiti, crolla un seracco sulla Marmolada: 15 coinvolti, 7 i feriti

Il distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Elicotteri del soccorso alpino in volo per cercare eventuali dispersi ascolta articolo Condividi

Una quindicina di persone sono rimaste coivolte dal distacco di un importante seracco sul ghiacciaio della Marmolada, sulle Dolomiti. I feriti sono almeno sette, uno dei quali in gravi condizioni. Lo ha reso noto il Suem 118 del Veneto che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali.

Ieri sulle vette temperature record di 10 gradi Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Quasi subito si sono attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando nella zona per verificare l'eventuale presenza di persone. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

"I ghiacciai delle Alpi hanno per il 50% di copertura in un secolo" Come riferito da Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all'Ansa, nell'ultimo secolo i ghiacciai delle Alpi "hanno perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70%, è sparito negli ultimi 30 anni". Colucci ha spiegato che "i ghiacciai alpini si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni". Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota "sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni. Le temperature medie degli ultimi 15 anni non ne permettono la sopravvivenza sotto questa quota".