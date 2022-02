Clima, nel sud delle Alpi inverno mai così mite e secco dal 1864

In base alle analisi di MeteoSvizzera quindi, "a sud delle Alpi una combinazione di temperature così elevate e precipitazioni così scarse non si era mai verificata durante la stagione invernale". Non era stata registrata neppure una "temperatura media superiore alla norma di un grado e precipitazioni inferiori alla metà di quelle attese".

Meteo, inverno in stand by: temperature miti e tanto sole

Le cause delle alte temperature

approfondimento

Oceani, caldo record come 7 bombe atomiche al secondo

Le cause sono principalmente due. Innanzitutto le "condizioni anticicloniche persistenti caratterizzate da aria molto mite in quota, che ha contribuito a far registrare temperature miti soprattutto in montagna". Poi le "frequenti giornate con favonio", il foehn, vento caldo e secco, "che hanno innalzato le temperature anche alle basse quote".