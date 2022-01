Meteo, inverno in stand by: temperature miti e tanto sole

Un imponente campo di alta pressione ha conquistato l’Italia e rimarrà alle nostre latitudini per molti giorni. La sua presenza favorirà giornate di tempo soleggiato con temperature in rialzo. Il clima piacevole, quasi primaverile, subirà un deciso stop alla fine della settimana

La fase meteo che stiamo vivendo è davvero insolita per questo periodo dell’anno. L’anticiclone delle Azzorre si è esteso in modo anomalo sull’Europa occidentale, portando su molti Paesi quasi un anticipo di primavera. Il vero freddo sembra sparito anche dall’Italia e la situazione è molto calma da Nord a Sud. Lo scudo anticiclonico terrà lontane per diversi giorni le perturbazioni garantendo tanto sole, salvo nebbie e foschie in pianura Padana. Qualche nube in più si potrà registrare tra la Liguria di levante e la Toscana ma senza il rischio di piogge.

Tempo mite, quanto durerà?

Un primo possibile sblocco da questa situazione potrebbe avvenir sul finire della settimana, tra il 21 e il 22 gennaio. Sono attese correnti d'aria più fredda in discesa dalla Russia che coinvolgeranno maggiormente le regioni adriatiche. Non si esclude la possibilità di qualche nevicata fino a bassissima quota. Le temperature sono previste in generale calo su tutto il Paese con valori che dovrebbero portarsi sotto le medie di stagione di qualche grado.

Le previsioni di lunedì 17 gennaio

Al Nord ampi ma innocui annuvolamenti sui rilievi alpini orientali e cielo sereno su tutte le regioni. Nebbie sulla pianura padano veneta in diradamento nel corso del giorno. Schiarite sempre più estese al Centro, dalla serata attesi nuovi annuvolamenti su Toscana, Umbria e basso Lazio senza piogge. Tempo buono anche al Sud con qualche disturbo in più sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo su tutto il Paese con valori massimi compresi tra 10 e 15 gradi.