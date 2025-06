Al via gli esami di terza media 2025: tre prove scritte e una orale

La seconda prova scritta da affrontare è quella di matematica. Si svolge in 3 ore durante le quali si può usare la calcolatrice. Gli argomenti della prova sono quelli affrontati durante l'anno e possono riguardare: geometria solida (cono, cilindro, ecc.); probabilità e statistica (calcolo della media, della frequenza, rappresentazione di dati in un grafico); equazioni di primo grado; scienze (ad esempio domande di genetica). Ogni traccia prevede problemi tre tipi di test: problemi matematici con una o più richieste; domande a risposta multipla in cuisi dovrà spiegare e argomentare il procedimento seguito per ottenere la soluzione; quesiti a risposta aperta.

Prova di lingue

La prova di lingue prevede esercizi di inglese e dell'altra lingua straniera che si è studiata in classe. Il livello richiesto è l'A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. Come nel caso della prova di italiano, la commissione può sottoporre tracce diverse: lettere a un'amica o a un amico; questionari di comprensione del testo; sintesi di un documento o realizzazione di un dialogo.

Prova orale

Durante l'ultima prova, quella orale, si parte con la presentazione della tesina. La commissione potrà poi fare domande relative al lavoro svolto o ad argomenti ad esso legati. Sono previsti anche quesiti sull'educazione civica. Questa fase serve a dare prova delle capacità di argomentazione, riflessione, risoluzione logica di problemi e pensiero critico. Poiché la tesina ha una natura multidisciplinare, lo studente o la studentessa dovrà mettersi nelle condizioni di rispondere a domande relative a qualsiasi materia.

Ragazzi e ragazze con disabilità

Sono previste modalità coerenti con il proprio piano educativo individualizzato per gli alunni e le alunne che presentano disabilità, compresi quelli con disturbo specifico dell'apprendimento. Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per la prosecuzione degli studi. Se sono dispensati dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Se sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate.