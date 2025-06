Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la coppia avvistata a Milano

La coppia, seguita a distanza da una scorta privata, camminava in abiti casual in via Monte Napoleone, verso il Four Seasons Hotel, in via Gesù, nel quadrilatero della moda

Jeff Bezos, patron di Amazon, e Lauren Sanchez, sua compagna e futura moglie, sono stati avvistati insieme a Milano in via Monte Napoleone, intorno alle 22.30 di lunedì sera. Lo riporta il Corriere della Sera secondo cui la coppia, seguita a distanza da una scorta privata, camminava in abiti casual sulla celebre via milanese verso il Four Seasons Hotel, in via Gesù, nel quadrilatero della moda.

Matrimonio a Venezia tra il 24 e il 26 giugno

L'avvistamento nel capoluogo lombardo avviene a pochi giorni dal secondo matrimonio del multimiliardario, annunciato dopo due anni di fidanzamento e che si terrà a Venezia dal 24 al 26 giugno, con una lista di invitati che potrebbe superare le duecento persone. Per quanto riguarda i costi la rivista britannica Page Six stima una spesa di circa 10 milioni. Gli invitati saranno ospiti dei migliori alberghi veneziani, grazie alla meticolosa organizzazione del team di wedding planner che si è occupato anche delle nozze di George Clooney e Amal Alamuddin. Difficile, invece, prevedere la scelta del ristorante e la maison a cui si siano rivolti gli sposi per il confezionamento degli abiti, data la presenza di numerosi brand di lusso nella zona.