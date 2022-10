Bambino di 8 anni scala la montagna El Capitan col padre

Sam Baker sta per diventare il più giovane scalatore di “El Capitan”. A soli 8 anni sta cercando di arrivare in cima alla montagna alta 2307 metri che si trova nel parco nazionale di Yosemite in California. Una sfida di alpinismo estremo in quanto si tratta di una parete verticale a precipizio alta circa mille metri. A tentare l'impresa con lui, c’è il padre Joe. Sono partiti il 24 ottobre. Trascorreranno quattro giorni e tre notti in parete.