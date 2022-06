Parigi, ecco come sarà il piazzale di Notre-Dame. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha reso noto ieri con un post su Twitter il progetto per il nuovo piazzale della cattedrale di Notre-Dame. "I dintorni e la piazza di Notre-Dame sono trasformati", ha scritto la prima cittadina della capitale francese. "La Senna e la natura - ha aggiunto - hanno un posto importante nel progetto del team di Bas Smets selezionato dalla giuria. Meglio evidenziare la nostra bella cattedrale per rivelarla meglio, nel rispetto della sua storia". Il team scelto per riqualificare i dintorni della cattedrale è guidato dall'architetto paesaggistico di Bruxelles Bas Smets e si occuperà anche di densificare la vegetazione e mettere in evidenza la facciata di Notre-Dame.